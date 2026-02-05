Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 17:11

Названы европейские политики, способные возобновить диалог с Россией

Политолог Самонкин: Орбан, Мелони и Фицо способны возобновить диалог с Россией

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министры Венгрии, Италии и Словакии Виктор Орбан, Джорджа Мелони и Роберт Фицо способны возобновить диалог с Россией, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин. По его словам, именно эти лидеры могут стать связующим звеном в отношениях ЕС и Москвы.

Из сильных европейских политиков, способных на диалог с Россией, стоит выделить премьера Венгрии Виктора Орбана. Также стать связующим звеном может премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Они постоянно говорят о проблематике Евросоюза, как и премьер Словакии Роберт Фицо. Тоже, в принципе, хороший политик, который действительно также думает в формате адекватности. Самое последнее место я отдаю Эммануэлю Макрону (президент Франции. — NEWS.ru). При всей его абсурдности сейчас он больше говорит о возобновлении диалога, — пояснил Самонкин.

Ранее Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией. Так она ответила на вопрос журналистов о позиции в пользу диалога с Москвой, которую занимает вице-премьер страны Маттео Сальвини.

