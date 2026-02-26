Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 13:42

Лавров одним словом объяснил риторику Запада вокруг ЯО для Киева

Лавров объяснил обидой на успехи РФ риторику Запада вокруг ядерного оружия

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Западным странам, вероятно, обидно, что у них ничего не получается, сказал журналистам глава МИД России Сергей Лавров. Так он оценил усилившуюся ядерную риторику перед переговорами по Украине, передает ТАСС.

Им, наверное, обидно, что ничего у них не получается, так я думаю. А задача стоит опять, чтобы Россия проиграла. Они же говорят «Украина побеждает». Ну, если они так воспринимают картину, — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада начали против России полномасштабную войну и в спешке пытаются оказывать давление на партнеров Москвы. Глава МИД подчеркнул, что ключевая задача ведомства — создавать максимально выгодные внешние условия для развития страны.

Кроме того, министр иностранных дел, выступая на правительственном часе в Госдуме, отметил, что внешняя политика России сохранит свой курс, несмотря на любое давление извне. Дипломат подчеркнул, что угрозы и шантаж не способны изменить позицию Москвы.

Также Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров заявил, что Запад использует Украину как орудие для причинения вреда России. По словам главы МИД, недружественные государства стремятся удержать власть в Киеве, чтобы иметь возможность наносить ущерб РФ.

