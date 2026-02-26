Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 15:06

В Польше подставили Киев в вопросе о подрыве «Северного потока»

Сикорский признал, что «Северный поток» подорвала Украина

Радослав Сикорский Радослав Сикорский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ответственность за подрыв газопровода «Северный поток» лежит на Украине, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Его слова стали ответом на вопрос бывшего министра иностранных дел Польши Збигнев Рау, что Германия сделала после повреждения труб. Заседание транслировалось на сайте польского Сейма.

После выступления Сикорского поинтересовался, демонтировала ли ФРГ нити газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». В ответ действующий министр заявил, что демонтаж уже произвели украинцы, намекнув на то, что именно Киев ответственен за организацию по подрыву труб.

Их демонтировали украинцы, — заявил Сикорский.

Подрыв экспортных газопроводов произошел в сентябре 2022 года. Генпрокуратура России возбудила дело о международном терроризме. Как утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва неоднократно запрашивала у западных стран информацию о взрывах на «Северных потоках», однако так ее и не получила.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что за подрывом газопровода «Северный поток» и остановкой нефтепровода «Дружба» стоят одни и те же люди. По его словам, виновником является Украина.

