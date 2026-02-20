Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 07:16

Орбан нашел виновника подрыва «Северного потока» и остановки «Дружбы»

Орбан назвал Киев виновником подрыва «Северного потока» и остановки «Дружбы»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
За подрывом газопровода «Северный поток» и остановкой нефтепровода «Дружба» стоят одни и те же люди, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам заседания Совета мира в Вашингтоне. По его словам, которые приводит телеканал М1, виновником является Украина.

Что касается блокировки трубопровода «Дружба» и взрыва «Северного потока», то виновники одни и те же. Итак, «Дружба» была заблокирована теми, кто взорвал «Северный поток», то есть украинцами, — уверен Орбан.

Он добавил, что Венгрия и Словакия пострадали от действий украинских властей. Однако, в отличие от Германии, они не терпят и просят о помощи Брюссель, подчеркнул премьер-министр. Орбан убежден, что Брюсселю не стоит «слушать сердце, которое принадлежит Украине». Он потребовал от Евросоюза выполнить свою основную задачу.

Ранее президент США Дональд Трамп признал, что далеко не все в Европе разделяют его позицию по Орбану. По словам хозяина Белого дома, он «полностью и безоговорочно» поддерживает кандидатуру политика на предстоящих выборах главы правительства республики. Трамп подчеркнул, что это «в порядке вещей».

