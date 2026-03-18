18 марта 2026 в 11:50

Фицо сформулировал позицию по мягким условиям для вступления Украины в ЕС

Фицо: Словакия выступает против послаблений для Украины на пути в Евросоюз

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press
Братислава выступает против любых послаблений для Украины на пути в Евросоюз, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с депутатами парламентского комитета по европейским делам. При этом он подтвердил, что словацкая сторона в целом поддерживает европейские устремления Киева, передает РИА Новости.

Что касается каких-либо попыток на Европейском совете внести в заключения, скажем так, более мягкие условия для вступления Украины в Европейский союз, то это мы будем отвергать, — сказал он.

Фицо также заявил о намерении блокировать итоговые документы предстоящего саммита Евросоюза в части, касающейся поддержки Украины. Поводом для жесткой позиции Братиславы стал отказ Брюсселя включить в резолюцию пункт о возобновлении работы нефтепровода «Дружба».

До этого премьер поручил министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару восстановить работу существовавших межправительственных комиссий с Россией. Он подчеркнул, что всегда выступал за возобновление официального диалога с Москвой.

Роберт Фицо
Словакия
Украина
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трое детей пострадали в результате атак ВСУ на российский регион
Правительство России пересмотрит бюджетные приоритеты
Политолог ответил, как на США повлиял отказ ЕС вступать в войну с Ираном
«Переговоры с Россией»: Турция начала поиски партнера для строительства АЭС
Наступление ВС РФ на Харьков 18 марта: бойня у Волчанска, десятки убитых
Смертельный приговор для шпиона из Израиля вынесли впервые в Иране
Россия готовит сокрушительную атаку на ВСУ? Удары по Украине 18 марта
Политолог обозначил главное нововведение в конституции Казахстана
Аналитик ответила, почему в России не перейдут на четырехдневную неделю
Что известно о пожаре в московском бизнес-центре Turas
Путин определил приоритеты для ученых и философов
Могила Бедроса Киркорова попала на видео спустя год после смерти
В Варшаве рассмотрят дело о выдаче Украине археолога из России
Новак озвучил накопленный рост ВВП России за последние три года
Израиль признал вину в обстреле миротворцев в Ливане
Физик рассказал, затронет ли удар по АЭС «Бушер» Россию
Российские военные сравняли с землей используемые в интересах ВСУ объекты
Журналистку-иноагента оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
Покончил с собой глубокой ночью: похитителя девочки нашли мертвым в СИЗО
РЖД планирует уволить шесть тыс. работников
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

