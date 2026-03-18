Фицо сформулировал позицию по мягким условиям для вступления Украины в ЕС

Фицо: Словакия выступает против послаблений для Украины на пути в Евросоюз

Братислава выступает против любых послаблений для Украины на пути в Евросоюз, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с депутатами парламентского комитета по европейским делам. При этом он подтвердил, что словацкая сторона в целом поддерживает европейские устремления Киева, передает РИА Новости.

Что касается каких-либо попыток на Европейском совете внести в заключения, скажем так, более мягкие условия для вступления Украины в Европейский союз, то это мы будем отвергать, — сказал он.

Фицо также заявил о намерении блокировать итоговые документы предстоящего саммита Евросоюза в части, касающейся поддержки Украины. Поводом для жесткой позиции Братиславы стал отказ Брюсселя включить в резолюцию пункт о возобновлении работы нефтепровода «Дружба».

До этого премьер поручил министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару восстановить работу существовавших межправительственных комиссий с Россией. Он подчеркнул, что всегда выступал за возобновление официального диалога с Москвой.