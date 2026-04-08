08 апреля 2026 в 14:41

Россиян предупредили о главной опасности одобрения кредита по видеозвонку

IT-эксперт Зыков: мошенники через ИИ могут получить кредит по видеозвонку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мошенники могут воспользоваться технологиями искусственного интеллекта для получения кредита по видеозвонку, в то время как сервисы Центробанка, где разрабатывается возможность одобрения займов таким образом, пока не готовы к подобным вызовам, заявил NEWS.ru главный редактор издания Runet.News IT-эксперт Владимир Зыков. По его словам, проблема усугубляется тем, что злоумышленники могут «оживить» цифровые снимки граждан с помощью нейросетей, а качество поддельных видео постоянно растет.

Мошенники могут воспользоваться ИИ при заключении кредита по видеозвонку. И здесь как раз вопрос в том, насколько сервисы ЦБ готовы к этому. Потому что сегодня, когда вы находитесь в Сети, вы оставляете о себе массу следов, включая снимки. Их довольно просто можно оживить с помощью нейронок. И чем дальше мы идем в будущее, тем лучше качество этих видео. Перед валидаторами на стороне ЦБ должна стоять серьезная задача по защите биометрических данных граждан от взятия мошенниками кредита с помощью видео ИИ. Сегодня это решается разными задачами: например, клиента могу попросить покрутить головой. Но ИИ тоже прокачиваются, — сказал Зыков.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что взятый мошенниками кредит придется оспаривать через суд. Юрист отметил, что для этого понадобятся убедительные доказательства.

Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

