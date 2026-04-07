Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 16:58

Юрист объяснил, что делать при кредитном мошенничестве

Юрист Хаминский: взятый мошенниками кредит придется оспаривать через суд

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Взятый мошенниками кредит придется оспаривать через суд, рассказал «Татар-информ» юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Он отметил, что для оспаривания понадобятся убедительные доказательства.

Однако, скорее всего, в итоге придется через суд доказывать, что кредит взят третьими лицами, и предоставлять доказательства, что денежные средства вы не получали. Ну и нужно помнить, что с 1 марта 2025 года действует закон, по которому россияне могут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов, — рассказал Хаминский.

Юрист посоветовал следить за своими персональными данными и регулярно проверять наличие кредитов. По его словам, сделать это можно с помощью запроса в Центральный каталог кредитных историй.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, что в случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка. Также, по его словам, есть превентивный шаг — установка самозапрета на кредиты.

Общество
юристы
кредиты
мошенники
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.