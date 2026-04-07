Юрист объяснил, что делать при кредитном мошенничестве

Взятый мошенниками кредит придется оспаривать через суд, рассказал «Татар-информ» юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Он отметил, что для оспаривания понадобятся убедительные доказательства.

Однако, скорее всего, в итоге придется через суд доказывать, что кредит взят третьими лицами, и предоставлять доказательства, что денежные средства вы не получали. Ну и нужно помнить, что с 1 марта 2025 года действует закон, по которому россияне могут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов, — рассказал Хаминский.

Юрист посоветовал следить за своими персональными данными и регулярно проверять наличие кредитов. По его словам, сделать это можно с помощью запроса в Центральный каталог кредитных историй.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, что в случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка. Также, по его словам, есть превентивный шаг — установка самозапрета на кредиты.