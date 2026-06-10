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10 июня 2026 в 11:17

Россиянам ответили, когда снизятся ставки по кредитам

Инвестор Виноградов: ставки по потребкредитам снизятся до 18% уже к июлю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ставки по потребительским кредитам могут снизиться до 18% годовых уже к июлю, рассказал «Газете.Ru» инвестор Владимир Виноградов. Соответствующий показатель по ипотеке, в свою очередь, может уменьшиться до 16%. Такие потенциальные изменения он связал с заседанием Банка России по ключевой ставке, запланированным на 19 июня.

Банки традиционно реагируют на решение ЦБ с лагом в несколько недель. Эра высоких ставок продлится как минимум до конца года: к этому времени, по моим прогнозам, ставка может опуститься лишь до 10–12%, — подчеркнул Виноградов.

Согласно его прогнозу, во второй половине июня ЦБ снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14% годовых. После решения регулятора банки начнут постепенно снижать ставки по кредитам. В связи с этим эксперт посоветовал заемщикам следить за уровнем ставок. Когда они снизятся, можно будет оформить рефинансирование.

Ранее финансовый эксперт Андрей Бархота заявил, что ипотечные ставки могут снизиться до 10% только к концу 2028 года или ближе к 2029 году. Он пояснил, что для уменьшения этого показателя ключевая ставка должна составлять примерно 7%. После этого может произойти оживление спроса на приобретение жилья и «ипотечный бум».

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