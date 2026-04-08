08 апреля 2026 в 14:43

Ученый ответил, почему Россия не отправляет миссии на Луну

В России ведется подготовка лунных миссий, однако они часто сталкиваются с переносом сроков, рассказал НСН глава Института космической политики Иван Моисеев. Он отметил, что подготовка предыдущего полета велась на протяжении 18 лет.

Это типичная ситуация. «Луну-25», которую запустили, готовили почти 18 лет, и переносов было множество. Тут нет ничего удивительного, да и эти сроки далеко не последние. Я бы скорее удивился, если все было бы вовремя, — рассказал Моисеев.

Он подчеркнул, что у организаторов миссий нет стимула работать как можно быстрее — их приоритетной задачей является недопуск ошибок. По его словам, проблем с финансированием при разработке нет.

Ранее академик РАН Анатолий Петрукович рассказал, что Венеру планируют исследовать в рамках национального проекта. Он отметил, что ученые смогли совершить уже 10 удачных посадок на планету.

