06 апреля 2026 в 13:28

Академик рассказал о планах по исследованию Венеры

Академик Петрукович: Венеру планируют исследовать в рамках национального проекта

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Венеру планируют исследовать в рамках национального проекта, рассказал KP.RU директор Института космических исследований РАН, академик РАН Анатолий Петрукович. Он отметил, что ученые смогли совершить уже 10 удачных посадок на планету.

В нашем национальном проекте «Космос» есть проект по исследованию Венеры. Он использует советский задел по мягкой посадке на поверхность Венеры и работе в бешеных температурах — там +500 градусов — и давлении, — рассказал Петрукович.

Академик объяснил, что ученые хотят исследовать возможность жизни и эволюцию планеты. По его словам, в рамках проекта можно изучить грунт, наличие вулканов, землетрясения и другие геологические показатели.

Ранее глава Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что поиск внеземной жизни, изучение Солнца, миссия на Венеру и лунная программа входят в число приоритетных направлений российской космической науки. По словам академика, Россия создает новые обсерватории, которые придут на смену телескопам «Хаббл» и «Джеймс Уэбб».

