30 апреля 2026 в 06:06

Ученые оценили реальные перспективы пилотируемых миссий на Венеру

Эксперт Сычев: условия на Венере невыносимы для пилотируемой миссии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Условия на Венере делают невозможной пилотируемую миссию на планету, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев. Он отметил, что экстремальные температуры и атмосфера планеты создают непреодолимые препятствия.

Что такое Венера? Венера — это 400 градусов на поверхности. А в атмосфере на высоте 60 километров порядка 40–60 градусов, — заявил Сычев.

Он также добавил, что ученые высказывали предположения о возможных признаках жизни в атмосфере Венеры. Однако эти гипотезы остаются спорными и не имеют достаточного научного подтверждения, подчеркнул он.

Ранее академик РАН Анатолий Петрукович сообщил: Венеру планируют исследовать в рамках национального проекта. Он отметил, что ученые смогли совершить уже 10 удачных посадок на планету.

До этого глава Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что поиск внеземной жизни, изучение Солнца, миссия на Венеру и лунная программа входят в число приоритетных направлений российской космической науки. По словам академика, Россия создает новые обсерватории, которые придут на смену телескопам «Хаббл» и «Джеймс Уэбб».

