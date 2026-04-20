«Прогресс МС-32» отстыкуется от МКС в ночь на 21 апреля Грузовой корабль «Прогресс МС-32» завершит миссию на МКС в ночь на 21 апреля

Грузовой корабль «Прогресс МС-32» в ночь с понедельника на вторник, с 20 по 21 апреля, завершит свою миссию на Международной космической станции (МКС), сообщила пресс-служба Роскосмоса. Включения двигателя на торможение ожидается в 04:14 по московскому времени.

Сегодня ночью прощаемся с грузовиком — после полугодового пребывания на МКС «Прогресс МС-32» отчалит от модуля «Звезда». Ожидаем включение двигателя на торможение в 04:14, — говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что в результате корабль войдет в плотные слои атмосферы и разрушится. Несгоревшие элементы конструкции упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

