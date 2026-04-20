20 апреля 2026 в 14:51

«Прогресс МС-32» отстыкуется от МКС в ночь на 21 апреля

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-32» Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-32» Фото: Иван Тимошенко/РИА Новости
Грузовой корабль «Прогресс МС-32» в ночь с понедельника на вторник, с 20 по 21 апреля, завершит свою миссию на Международной космической станции (МКС), сообщила пресс-служба Роскосмоса. Включения двигателя на торможение ожидается в 04:14 по московскому времени.

Сегодня ночью прощаемся с грузовиком — после полугодового пребывания на МКС «Прогресс МС-32» отчалит от модуля «Звезда». Ожидаем включение двигателя на торможение в 04:14, — говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что в результате корабль войдет в плотные слои атмосферы и разрушится. Несгоревшие элементы конструкции упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что в России функционируют уже 10 частных космических компаний, в которых трудоустроены более 10 тыс. человек. Он отметил, что космическая отрасль в целом насчитывает более 110 предприятий и 165 тыс. сотрудников в 30 регионах страны.

До этого Баканов сообщил, что Россия будет поэтапно отрабатывать технологии для организации пилотируемых экспедиций на Марс без ущерба для здоровья космонавтов. Он подчеркнул необходимость защиты человека от космической радиации и пообещал ежегодно отрабатывать новые технологии, чтобы в будущем получить такую возможность.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

