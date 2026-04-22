22 апреля 2026 в 11:35

Роскосмос показал впечатляющий снимок планеты в честь Дня Земли

Фото: t.me/roscosmos_gk*
В честь празднования Дня Земли, который ежегодно отмечается 22 апреля, пресс-служба Роскосмоса опубликовала уникальный снимок планеты из космоса. Высококачественное изображение было получено с помощью российского гидрометеорологического спутника «Электро-Л» № 5.

В госкорпорации отметили, что этот международный праздник призван объединить людей в деле защиты окружающей среды и привлечь внимание к актуальным экологическим вызовам. Космический аппарат был отправлен на орбиту в феврале, он находится на высоте 35 тыс. километров.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что космический потенциал России играет важную роль в экономике, повышении качества жизни, а также в укреплении безопасности и суверенитета страны. По его словам, отрасль продолжает активно развиваться.

До этого сообщалось, что Путин положительно оценил итоги 2025 года для космической отрасли. Глава государства отметил успешный рост выручки Роскосмоса, которая превысила 500 млрд рублей. В прошлом году было проведено 17 пусков и запущено 97 аппаратов.

