«Работает на экономику и качество»: Путин о космическом потенциале России Путин указал на рост роли космического потенциала в развитии России

Космический потенциал России играет важную роль в экономике, повышении качества жизни, а также укреплении безопасности и суверенитета страны, заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, отрасль продолжает активно развиваться.

Сегодня отрасль динамично развивается. Наши ракеты-носители и корабли обеспечивают надежную работу, совершенствуется орбитальная инфраструктура, наращивается спутниковая группировка, создаются новые перспективные системы. Космический потенциал России все активнее работает на экономику и качество жизни людей, на безопасность и суверенитет государства, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Путин положительно оценил итоги 2025 года для космической отрасли. Глава государства отметил успешный рост выручки Роскосмоса, которая превысила 500 млрд рублей. В прошлом году было проведено 17 пусков и запущено 97 аппаратов. Путин также выразил уверенность в стабильном положении отрасли. Президент также подчеркнул важность развития ракетно-космического комплекса страны.