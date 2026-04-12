Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 18:31

«Работает на экономику и качество»: Путин о космическом потенциале России

Путин указал на рост роли космического потенциала в развитии России

Подписывайтесь на нас в MAX

Космический потенциал России играет важную роль в экономике, повышении качества жизни, а также укреплении безопасности и суверенитета страны, заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, отрасль продолжает активно развиваться.

Сегодня отрасль динамично развивается. Наши ракеты-носители и корабли обеспечивают надежную работу, совершенствуется орбитальная инфраструктура, наращивается спутниковая группировка, создаются новые перспективные системы. Космический потенциал России все активнее работает на экономику и качество жизни людей, на безопасность и суверенитет государства, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Путин положительно оценил итоги 2025 года для космической отрасли. Глава государства отметил успешный рост выручки Роскосмоса, которая превысила 500 млрд рублей. В прошлом году было проведено 17 пусков и запущено 97 аппаратов. Путин также выразил уверенность в стабильном положении отрасли. Президент также подчеркнул важность развития ракетно-космического комплекса страны.

Власть
Роскосмос
Россия
Владимир Путин
суверенитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Семья и жизнь

Экономика

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.