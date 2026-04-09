Путин назвал развитие ракетно-космической отрасли безусловным приоритетом

Развитие ракетно-космического комплекса страны, а также укрепление его научного, кадрового и технологического потенциала является безусловным приоритетом, говорится в приветствии президента России Владимира Путина к участникам первого Российского космического форума. Обращение главы государства зачитал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает корреспондент NEWS.ru.

По словам президента, России необходимо объединять усилия государства, бизнеса и исследовательских команд, чтобы удерживать лидирующие позиции в сфере освоения космоса.

Кроме того, Путин назвал полет Гагарина одним из величайших событий XX века.

До этого сообщалось, что в России с 6 по 12 апреля состоится Неделя космоса. На протяжении семи дней жители различных регионов смогут посетить тематические мероприятия — просветительские марафоны, мастер-классы, различные форумы, кинопоказы и шоу.