«Исторический старт»: Путин назвал одно из грандиозных событий XX века

Полет Юрия Гагарина в космос стал историческим и одним из грандиозных событий XX века, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам первого Российского космического форума, который зачитал первый вице-премьер Денис Мантуров. Российский лидер подчеркнул, что в нынешнем году страна и весь мир отмечают 65-летие легендарного старта, который открыл новую эпоху в истории цивилизации, передает корреспондент NEWS.ru.

Ранее инженер Никита Матасов заявил, что Юрий Гагарин во время внештатной ситуации на корабле «Восток-1» отправил письмо на Землю, которое люди восприняли как прощальное. Он уточнил, что это произошло в тот момент, когда при входе в плотные слои атмосферы «Восток-1» закрутило, а обшивка начала плавиться.

До этого сообщалось, что в России с 6 по 12 апреля состоится Неделя космоса. На протяжении семи дней жители различных регионов смогут посетить тематические мероприятия — просветительские марафоны, мастер-классы, различные форумы, кинопоказы и шоу.