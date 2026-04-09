09 апреля 2026 в 17:00

«Исторический старт»: Путин назвал одно из грандиозных событий XX века

Путин назвал полет Гагарина одним из величайших событий XX века

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Полет Юрия Гагарина в космос стал историческим и одним из грандиозных событий XX века, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам первого Российского космического форума, который зачитал первый вице-премьер Денис Мантуров. Российский лидер подчеркнул, что в нынешнем году страна и весь мир отмечают 65-летие легендарного старта, который открыл новую эпоху в истории цивилизации, передает корреспондент NEWS.ru.

Этот исторический старт стал одним из грандиозных событий XX столетия, открыл новую эпоху в истории цивилизации, — отметил Путин.

Ранее инженер Никита Матасов заявил, что Юрий Гагарин во время внештатной ситуации на корабле «Восток-1» отправил письмо на Землю, которое люди восприняли как прощальное. Он уточнил, что это произошло в тот момент, когда при входе в плотные слои атмосферы «Восток-1» закрутило, а обшивка начала плавиться.

До этого сообщалось, что в России с 6 по 12 апреля состоится Неделя космоса. На протяжении семи дней жители различных регионов смогут посетить тематические мероприятия — просветительские марафоны, мастер-классы, различные форумы, кинопоказы и шоу.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

