Россиянам рассказали интересный факт о полете Гагарина в космос

Юрий Гагарин во время внештатной ситуации на корабле «Восток-1» отправил письмо на Землю, которое люди восприняли как прощальное, рассказал инженер Никита Матасов. В беседе с «Радио 1» он уточнил, что это произошло в тот момент, когда при входе в плотные слои атмосферы «Восток-1» закрутило, а обшивка начала плавиться.

В тот момент за бортом было сплошное огненное зарево. И, конечно, человеку стало страшно. Это не что иное, как плазма, которая обтекает корабль. Технически полет висел на волоске. Из-за спешки космической гонки конструкция «Востока» была сырой. Самая серьезная внештатная ситуация произошла, когда случился сбой системы ориентации. Корабль закрутило, — отметил Матасов.

Он подчеркнул, что разделить приборно-агрегатный отсек и спускаемый аппарат удалось с большим трудом. Эксперт добавил, что Гагарину пришлось приземлиться в крутящем режиме — в итоге он долетел до Саратовской области.

Ранее Матасов заявил, что полет Юрия Гагарина в космос дал огромный толчок развитию микроэлектроники и других технологий. Он отметил, что врачи опасались, что первый человек в космическом пространстве может сойти с ума, в связи с этим автоматика была в приоритете.