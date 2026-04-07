Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 14:08

Россиянам рассказали интересный факт о полете Гагарина в космос

Инженер Матасов: Гагарин отправил с «Востока-1» прощальное сообщение на Землю

Советский космонавт Юрий Гагарин в скафандре ‭«СК-1» перед историческим стартом космического корабля ‭«Восток-1» с космодрома Байконур 12 апреля 1961 года Советский космонавт Юрий Гагарин в скафандре ‭«СК-1» перед историческим стартом космического корабля ‭«Восток-1» с космодрома Байконур 12 апреля 1961 года Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Юрий Гагарин во время внештатной ситуации на корабле «Восток-1» отправил письмо на Землю, которое люди восприняли как прощальное, рассказал инженер Никита Матасов. В беседе с «Радио 1» он уточнил, что это произошло в тот момент, когда при входе в плотные слои атмосферы «Восток-1» закрутило, а обшивка начала плавиться.

В тот момент за бортом было сплошное огненное зарево. И, конечно, человеку стало страшно. Это не что иное, как плазма, которая обтекает корабль. Технически полет висел на волоске. Из-за спешки космической гонки конструкция «Востока» была сырой. Самая серьезная внештатная ситуация произошла, когда случился сбой системы ориентации. Корабль закрутило, — отметил Матасов.

Он подчеркнул, что разделить приборно-агрегатный отсек и спускаемый аппарат удалось с большим трудом. Эксперт добавил, что Гагарину пришлось приземлиться в крутящем режиме — в итоге он долетел до Саратовской области.

Ранее Матасов заявил, что полет Юрия Гагарина в космос дал огромный толчок развитию микроэлектроники и других технологий. Он отметил, что врачи опасались, что первый человек в космическом пространстве может сойти с ума, в связи с этим автоматика была в приоритете.

Общество
Юрий Гагарин
космонавты
Космос
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.