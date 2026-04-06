Россиянам напомнили о важности полета Гагарина в космос

Полет Юрия Гагарина в космос дал огромный толчок развитию микроэлектроники и других технологий, заявил в беседе с «Радио 1» аэрокосмический инженер Никита Матасов. Он отметил, что врачи опасались, что первый человек в космическом пространстве может сойти с ума, в связи с этим автоматика была в приоритете.

Космическая эра не просто добавила еще одну дату в календарь, а запустила механизм ускорения научно-технического прогресса на всей планете. Космический аппарат летел в автоматическом режиме. Гагарину дали с собой специальный конвертик. Там была задача, решив которую, можно было разблокировать ручное управление корабля. Это была подстраховка на случай нештатной ситуации. После полета Юрия микроэлектроника и сопутствующие технологии рванули вверх. В космос полетел человек — и мир ускорился навсегда, — отметил Матасов.

