Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 16:07

Россиянам напомнили о важности полета Гагарина в космос

Инженер Матасов: полет Гагарина в космос дал толчок развитию микроэлектроники

Портрет Ю. А. Гагарина в павильоне «Космос» на ВДНХ Портрет Ю. А. Гагарина в павильоне «Космос» на ВДНХ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Полет Юрия Гагарина в космос дал огромный толчок развитию микроэлектроники и других технологий, заявил в беседе с «Радио 1» аэрокосмический инженер Никита Матасов. Он отметил, что врачи опасались, что первый человек в космическом пространстве может сойти с ума, в связи с этим автоматика была в приоритете.

Космическая эра не просто добавила еще одну дату в календарь, а запустила механизм ускорения научно-технического прогресса на всей планете. Космический аппарат летел в автоматическом режиме. Гагарину дали с собой специальный конвертик. Там была задача, решив которую, можно было разблокировать ручное управление корабля. Это была подстраховка на случай нештатной ситуации. После полета Юрия микроэлектроника и сопутствующие технологии рванули вверх. В космос полетел человек — и мир ускорился навсегда, — отметил Матасов.

Ранее популяризатор космонавтики аэрокосмический инженер Денис Прудник заявил, что стать космонавтом может любой россиянин до 35 лет с высшим образованием. Он отметил, что сейчас открыт набор на обучение.

Общество
космонавты
Юрий Гагарин
технологии
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.