Космонавт объяснил, почему россияне переносят невесомость лучше американцев

Сергей Рязанский Сергей Рязанский Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Различия в спортивной подготовке могут влиять на переносимость невесомости россиянами и американскими астронавтами, заявил космонавт Сергей Рязанский. По его словам, тренировки на выносливость помогают организму легче адаптироваться к условиям космического полета, передает корреспондент NEWS.ru.

Здесь интересный на самом деле вопрос, потому что в какой-то момент мы столкнулись с тем, что физиологические эффекты полета почему-то разные, по научным данным, между россиянами и американцами. В чем дело? По физиологии мы одни и те же, — сказал Рязанский.

Выяснилось, что российских космонавтов «натаскивают» на виды спорта, которые развивают выносливость. Лишняя мышечная масса дает нагрузку на сердце, пояснил космонавт. Поэтом россияне практикуют бег, лыжи, теннис, бадминтон, плавание, велосипед.

Наши американские друзья очень любят силовые занятия: штангу потягать, приседания. И невесомость в итоге на них сказывается гораздо тяжелее. И поэтому они смотрят, что а русские-то пободрее выглядят, и начинают тянуться за нами. Бегать, осваивать беговые лыжи, когда они долгое время проводят на тренировках в России. Так что потихонечку воспитываем наших коллег, — заключил Рязанский.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса рассказали, как подать заявку на участие в отборе в отряд космонавтов. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Заявителю нужно заранее подготовить пакет документов. После этого пользователю нужно перейти на специальную страницу сервиса, авторизоваться и пройти короткий опрос. Далее кандидату предложат проверить личные данные, перейти к заполнению заявления и загрузить документы в электронном формате. На финальном этапе потребуется подтвердить передачу данных.

