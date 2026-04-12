«Новая эпоха в истории»: Путин указал на главное достижение Гагарина Путин: Гагарин воплотил в жизнь мечту о покорении Вселенной

Первый в истории полет человека в космос, совершенный космонавтом Юрием Гагариным, ознаменовал начало новой эпохи в истории всей человеческой цивилизации, говорится в обращении президента России Владимира Путина. По его словам, советский летчик воплотил в жизнь мечту человечества о покорении вселенной. Текст приветствия на праздничном концерте в Кремлевском дворце зачитал первый вице-премьер Денис Мантуров, он опубликован на сайте Кремля.

Этот легендарный старт открыл новую эпоху в истории цивилизации, стал одним из самых ярких, незабываемых событий XX столетия, — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что в настоящее время отечественная космическая отрасль активно развивается. Работу Международной космической станции (МКС) обеспечивают российские ракеты-носители и корабли, уточнил глава государства.

Ранее Путин заявил, что развертывание широкополосной группировки связи стало для России большим событием. Он также поздравил с успешной реализацией проекта гендиректора Роскосмоса Дмитрия Баканова. Известно, что две недели назад с космодрома Плесецк успешно вывели на орбиту 16 аппаратов новой низкоорбитальной системы.