Путин назвал большим событием запуск Роскосмосом спутников связи

Развертывание широкополосной группировки связи стало для России большим событием, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также поздравил с успешной реализацией проекта гендиректора Роскосмоса Дмитрия Баканова, передает пресс-служба Кремля.

Большое событие, я вас поздравляю, — сказал Путин.

Ранее Баканов объявил о скорых запусках спутников для создания группировки широкополосного интернета. Две недели назад с космодрома Плесецк успешно вывели на орбиту 16 аппаратов новой низкоорбитальной системы. По словам главы госкорпорации, в Роскосмосе намерены довести группировку до заданных характеристик.

До этого Московский научно-исследовательский институт радиосвязи разработал и провел испытания спутниковой антенны «Эфир-600», предназначенной для обеспечения широкополосной связью и доступом в интернет на борту воздушных судов. Как пояснили разработчики, антенна способна самостоятельно наводиться на спутник, захватывать и удерживать канал связи и передавать информацию в режиме реального времени независимо от скорости и высоты полета.