В Роскосмосе раскрыли, когда запустят спутники для доступа в интернет Баканов: пуски спутников для доступа в интернет пройдут в ближайшее время

Следующие пуски серийных спутников для группировки широкополосного доступа в интернет состоятся в ближайшее время, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на пленарном заседании Российского космического форума в Национальном центре «Россия». Он напомнил, что две недели назад с космодрома Плесецк успешно вывели на орбиту 16 серийных аппаратов новой низкоорбитальной системы широкополосного доступа в интернет, передает корреспондент NEWS.ru.

Сейчас уже эти аппараты переданы оператору на управление, и в ближайшее время будут еще серийные пуски, чтобы довести группировку до заданных характеристик. Первый шаг был крайне важен и волнителен для нас, — сказал Баканов.

Ранее запуск китайской тяжелой ракеты Tianlong-3 на жидком топливе, которую позиционируют как аналог американской Falcon 9 от компании SpaceX, завершился провалом. Как сообщила компания-разработчик Space Pioneer, инцидент произошел 3 апреля на космодроме Цзюцюань, расположенном в пустыне Гоби.

Прежде заместитель гендиректора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что запуск нового пилотируемого космического корабля запланирован на 2028 год. По словам Крикалева, аппарат уже завершил статические и динамические испытания.