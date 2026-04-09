09 апреля 2026 в 17:17

В Роскосмосе раскрыли, когда запустят спутники для доступа в интернет

Баканов: пуски спутников для доступа в интернет пройдут в ближайшее время

Дмитрий Баканов Дмитрий Баканов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Следующие пуски серийных спутников для группировки широкополосного доступа в интернет состоятся в ближайшее время, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на пленарном заседании Российского космического форума в Национальном центре «Россия». Он напомнил, что две недели назад с космодрома Плесецк успешно вывели на орбиту 16 серийных аппаратов новой низкоорбитальной системы широкополосного доступа в интернет, передает корреспондент NEWS.ru.

Сейчас уже эти аппараты переданы оператору на управление, и в ближайшее время будут еще серийные пуски, чтобы довести группировку до заданных характеристик. Первый шаг был крайне важен и волнителен для нас, — сказал Баканов.

Ранее запуск китайской тяжелой ракеты Tianlong-3 на жидком топливе, которую позиционируют как аналог американской Falcon 9 от компании SpaceX, завершился провалом. Как сообщила компания-разработчик Space Pioneer, инцидент произошел 3 апреля на космодроме Цзюцюань, расположенном в пустыне Гоби.

Прежде заместитель гендиректора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что запуск нового пилотируемого космического корабля запланирован на 2028 год. По словам Крикалева, аппарат уже завершил статические и динамические испытания.

Власть
Космос
Роскосмос
Дмитрий Баканов
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
