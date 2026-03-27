27 марта 2026 в 13:35

Названы сроки запуска нового российского пилотируемого корабля в космос

Запуск нового российского пилотируемого корабля ожидается в 2028 году, заявил заместитель гендиректора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев. По его словам, которые приводит РИА Новости, аппарат уже прошел статические и динамические испытания.

По существующим сейчас планам, в 2028 году этот корабль должен приступить к полетам в космос, — сказал Крикалев.

Замгендиректора Роскосмоса отметил, что новый корабль не станет заменой «Союзам». Он добавил, что аппарат будет летать за пределы земной орбиты.

Ранее сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-31» отстыковался от российского модуля «Поиск» МКС. По плану он войдет в плотные слои атмосферы и разрушится, а его останки упадут в южной части Тихого океана.

До этого глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал, что постепенный вывод с орбиты Международной космической станции начнется в 2028 году, а ее затопление запланировано на 2030 год. Российская и американская стороны поддерживают достаточно активное взаимодействие, подчеркнул он.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт оценил перспективы Украины лишиться денег ЕС и проиграть в июне
Россия потребовала усиления защиты от Украины энергопоставок в Черном море
Ушел из жизни бывший капитан «Нефтехимика»
«Я ей очень благодарна»: Волочкова назвала человека, заменившего ей мать
Машины с гуманитарным грузом из РФ пересекли границу Азербайджана и Ирана
В Петербурге обнаружили крупную партию зараженных фруктов из Чили
Куба обратилась к Ватикану с важной просьбой касательно США
Зеленского уличили в откровенной лжи после слов о Донбассе и США
США перекрыли иранские ракетные базы «консервными банками»
В Петербурге задержали администраторов узла связи для мошенников
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» дала показания по делу о наркотиках
«Отмечены попытки»: МИД РФ зафиксировал новые атаки на ключевые газопроводы
Врач рассказал, кто прежде всего рискует заболеть туберкулезом
Дибров двумя словами описал бывшую жену
Владельцам российских вейп-шопов сообщили неприятную новость
В России могут расширить список статей УК РФ, при которых отправят на СВО
Названы сроки запуска нового российского пилотируемого корабля в космос
Посольство РФ потребовало усилить охрану объектов после поджога в Праге
«Это чепуха»: США предрекли жестокое поражение в противостоянии с Ираном
Врач рассказала о перекрестной аллергии при цветении пыльцы
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

