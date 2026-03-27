Названы сроки запуска нового российского пилотируемого корабля в космос

Запуск нового российского пилотируемого корабля ожидается в 2028 году, заявил заместитель гендиректора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев. По его словам, которые приводит РИА Новости, аппарат уже прошел статические и динамические испытания.

По существующим сейчас планам, в 2028 году этот корабль должен приступить к полетам в космос, — сказал Крикалев.

Замгендиректора Роскосмоса отметил, что новый корабль не станет заменой «Союзам». Он добавил, что аппарат будет летать за пределы земной орбиты.

Ранее сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-31» отстыковался от российского модуля «Поиск» МКС. По плану он войдет в плотные слои атмосферы и разрушится, а его останки упадут в южной части Тихого океана.

До этого глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал, что постепенный вывод с орбиты Международной космической станции начнется в 2028 году, а ее затопление запланировано на 2030 год. Российская и американская стороны поддерживают достаточно активное взаимодействие, подчеркнул он.