20 мая 2026 в 14:53

Китайский инженер поделился эмоциями от встречи с Путиным

Инженер Пай признался, что был рад встрече с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и китайский инженер Пэн Пай во время встречи в резиденции Дяоюйтай в Пекине Фото: kremlin.ru
Китайский инженер Пэн Пай рассказал, что был рад встрече с президентом России Владимиром Путиным спустя 26 лет, сообщает RT. Он пообщался с журналистами на русском языке.

Очень-очень рад, что через 26 лет я еще раз увиделся с президентом Путиным, — заявил Пай.

В прошлый раз во время встречи в 2000 году китайский инженер был еще ребенком. Он отметил, что после этого случая мечтал встретиться с главой России еще раз.

Ранее эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова рассказала, что уровень организации официального визита Путина в Китай продемонстрировал глубину партнерских отношений между Москвой и Пекином. По ее словам, китайская сторона обеспечила безупречное соблюдение государственного протокола и высокую организацию всех мероприятий в рамках визита.

