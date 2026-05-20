Убийцу двух женщин поймали спустя 40 лет благодаря жевательной резинке

Жителя США Митчелла Гаффа приговорили к пожизненному заключению за серию убийств и изнасилований, совершенных около 40 назад, сообщает CBS News. Разоблачить преступника удалось благодаря образцам ДНК, которые полицейские хитростью получили через жевательную резинку.

Детектив Сьюзен Логотетти навестила подозреваемого под предлогом проведения маркетингового опроса о вкусовых качествах жвачки. Мужчина попробовал несколько образцов, после чего Логотетти отдала использованные резинки на экспертизу. Полученный профиль ДНК полностью совпал с уликами, найденными на местах преступлений.

По материалам следствия, Гафф был причастен к расправе над Джуди Уивер в 1984 году. Он связал 42-летнюю женщину электрическим проводом, надругался над ней и убил, а чтобы скрыть следы преступления, поджег комнату. Позже эксперты установили его вину в аналогичном преступлении 1980 года.

Ранее сообщалось, что беглый убийца Семен Ермолинский, входивший в петербургскую националистическую банду, лишившую жизни 16 человек в Екатеринбурге, скончался от осложнений после коронавируса. Преступник 12 лет скрывался в Белоруссии под именем писателя-фантаста Андрея Миллера.

