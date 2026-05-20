20 мая 2026 в 16:11

Два человека пострадали при налете БПЛА на российский регион

Два сотрудника предприятий пострадали в Ставрополье при налете БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В результате налета БПЛА на Ставрополье пострадали два человека, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. По его словам, это сотрудники промышленных предприятий.

К сожалению, в результате налета пострадали два человека — сотрудники предприятий промзоны Невинномысска. Один получил медицинскую помощь амбулаторно, другой госпитализирован в состоянии средней тяжести. Угрозы жизни нет, врачи делают все необходимое, — написал он.

Он добавил, что в местах падения обломков беспилотников работают соответствующие службы. При этом, по его словам, подходить к обломкам БПЛА опасно и в случае обнаружения таковых нужно сообщать по телефону 112.

До этого администрация Великолепетихского муниципального округа Херсонской области сообщила, что мирный житель 1980 года рождения пострадал при ударе ВСУ. Там отметили, что за последние сутки украинские военные атаковали регион 23 раза, совершая как артобстрелы, так и налеты БПЛА.

Также Вооруженные силы Украины использовали дрон для атаки на коммунальщиков в Алешках Херсонской области. По информации посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, есть пострадавшие и погибший.

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
