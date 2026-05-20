«Хорошо влияет на недругов»: ветеран ВОВ высказался о дружбе России и Китая

Россия и Китай должны сохранять тесные отношения, поскольку это важно для предотвращения глобальных конфликтов, включая риск ядерной войны, заявил ТАСС ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский. Он отметил, что СССР поддерживал Китай в годы борьбы с Японией, а многолетнее соседство и протяженная общая граница сделали страны близкими партнерами.

[Дружба России и Китая] очень влияет на наших недругов. <...> Им это очень не нравится — две могучие державы. Так что ядерную войну... вообще [надо] запретить даже слово это. [Сотрудничество России и Китая необходимо], чтобы враги наши поосторожнее были со своими выпадами разными, сейчас все силы у нас, [в том числе] и ученых, направлены на то, чтобы найти какое-то оружие, чтобы все это прекратить, так что у нас прогресс идет. Вот это сотрудничество наше и должно охладить эти все их заскоки, — заявил Знаменский.

Евгений Знаменский родился в 1925 году в Серпухове. До призыва участвовал в обороне Москвы, а в 1943 году был направлен на фронт. Воевал на Степном, Донском и 1-м Белорусском фронтах, участвовал в форсировании нескольких рек и дошел до Берлина, где оставил подпись на стене Рейхстага. Был ранен и дважды контужен. В 2025 году он отметил 100-летний юбилей.

Ранее ветеран ВОВ Кирилл Семенов перед началом парада Победы на Красной площади передал Путину конверт. Позже Семенов рассказал, что в письме поблагодарил президента за развитие страны. Он отметил, что экономика растет, а армия обеспечена всем необходимым.