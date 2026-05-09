09 мая 2026 в 19:32

Ветеран ВОВ раскрыл содержание письма, которое передал Путину

Ветеран ВОВ Семенов заявил, что через письмо выразил благодарность Путину

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Семенов рассказал «Известиям», что в письме поблагодарил президента России Владимира Путина за развитие страны. Он отметил, что экономика растет, а армия обеспечена всем необходимым. Ветеран добавил, что пока не знает, прочитал ли Путин письмо.

Экономика растет, армия всем необходимым обеспечивается. Страна развивается, — сказал ветеран.

Семенов передал президенту России Владимиру Путину конверт перед началом парада Победы на Красной площади. Президент некоторое время держал конверт в руках, после чего убрал в нагрудный карман.

Кроме того, сообщалось, что Семенов оказался самым старшим из ветеранов, присутствовавших на параде Победы в Москве. Он родился 22 мая 1923 года в Семенове Нижегородской области, в марте 1942-го его призвали в ряды Красной армии. Семенов был отправлен в 86-й отдельный пулеметный батальон 284-й стрелковой дивизии на Сталинградский фронт в составе 62-й армии, а с октября в звании сержанта он командовал пулеметным взводом.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
