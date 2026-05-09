Ветеран ВОВ раскрыл содержание письма, которое передал Путину

Ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Семенов рассказал «Известиям», что в письме поблагодарил президента России Владимира Путина за развитие страны. Он отметил, что экономика растет, а армия обеспечена всем необходимым. Ветеран добавил, что пока не знает, прочитал ли Путин письмо.

Семенов передал президенту России Владимиру Путину конверт перед началом парада Победы на Красной площади. Президент некоторое время держал конверт в руках, после чего убрал в нагрудный карман.

Кроме того, сообщалось, что Семенов оказался самым старшим из ветеранов, присутствовавших на параде Победы в Москве. Он родился 22 мая 1923 года в Семенове Нижегородской области, в марте 1942-го его призвали в ряды Красной армии. Семенов был отправлен в 86-й отдельный пулеметный батальон 284-й стрелковой дивизии на Сталинградский фронт в составе 62-й армии, а с октября в звании сержанта он командовал пулеметным взводом.