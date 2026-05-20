Детеныш белухи «встал на мель» и привлек внимание МЧС Специалисты МЧС присоединились к операции по спасению белухи под Магаданом

Спасатели и рыбаки в Магаданской области продолжают операцию по спасению детеныша белухи, застрявшего на мелководье во время отлива, сообщает РИА Новости. Специалисты рассчитывают дождаться прилива, чтобы попытаться вытолкнуть животное на глубину.

Мы оценили ситуацию, подложили простыню под белуху. Но приподнять даже впятером не смогли ее. Ждем прихода воды. Чуть позже постараемся вытолкнуть ее на глубину, — сказал водолаз Богдан Ситковский.

Операция по спасению белухи развернулась в 50 километрах от Магадана. Животное охотилось за идущей на нерест селедкой, но во время большого отлива застряло на мелководье. Люди поливали кита водой в ожидании прилива.

Ранее сообщалось, что горбатый кит, застрявший на мелководье в Балтийском море, смог вернуться в среду обитания после нескольких дней спасательной операции. Животному удалось покинуть зону мелководья и выйти в более глубокие воды через специально созданный канал, однако через несколько дней оно снова оказалось в той же западне.

До этого стало известно, что в Шотландии 55 китов выбросились на берег из-за тяжелых родов самки. Сигнал о происшествии поступил в полицию ранним утром, когда очевидец обнаружил десятки морских животных на пляже Трейг-Мор.