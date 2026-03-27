В Балтийском море спасли 10-метрового кита

Горбатый кит, застрявший на мелководье в Балтийском море, смог выбраться на свободу после нескольких дней спасательной операции, сообщает Telegram-канал SHOT. Животному удалось покинуть зону мелководья и выйти в более глубокие воды через специально созданный канал.

Канал прорыли с использованием плавучей техники для обеспечения безопасного прохода. В настоящее время точное местоположение кита не установлено. Для мониторинга специалисты применяют беспилотные летательные аппараты. Спасательная операция продолжалась в течение четырех суток. По предварительным данным, животное могло отклониться от привычного маршрута миграции. Дополнительным фактором стало запутывание в рыболовных сетях, после чего кит оказался на песчаной отмели.

Ранее стало известно, что в Шотландии 55 китов выбросились на берег из-за тяжелых родов самки. Сигнал о происшествии поступил в полицию ранним утром, когда очевидец обнаружил десятки морских животных на пляже Трейг-Мор. Прибывшие на место сотрудники Британской службы спасения морских животных насчитали 55 особей, 15 из которых были еще живы. Спасательная операция оказалась крайне затруднена из-за удаленности локации и жестких погодных условий. В итоге удалось успешно вернуть в воду только одно животное.