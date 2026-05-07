Силовики задержали еще одного возможного виновника в ЧП под Магаданом СКР сообщил о задержании главного инженера Кадыкчанского разреза

Главный инженер горнодобывающего предприятия в Магаданской области, где произошло обрушение горных масс, был задержан, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ. Следствие подозревает его в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель сотрудников на Кадыкчанском разрезе.

По подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель сотрудников горнодобывающего предприятия, задержан главный инженер, — говорится в сообщении.

Ранее в Магаданской области были завершены поисково-спасательные работы на месте обвала горной породы на Кадыкчанском разрезе. Спасатели обнаружили тела всех восьми пропавших рабочих. Предварительной причиной трагедии назван просевший грунт — в районе обрушения начала оттаивать линза вечной мерзлоты.

Кроме того, губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что обрушение на руднике квалифицируется как групповой несчастный случай на производстве. Глава региона сообщил о создании специальной комиссии с участием следственных органов для выяснения обстоятельств ЧП.