Появились новые подробности об инциденте на Кадыкчанском разрезе Спасатели нашли все восемь тел погибших при обрушении на Кадыкчанском разрезе

В Магаданской области завершили спасательные работы на месте обрушения горных пород на Кадыкчанском разрезе, пишет Telegram-канал «112». По его информации, спасателям удалось найти тела всех восьми рабочих.

В материале говорится, что предварительной причиной инцидента считают просевший грунт. В районе обрушения, уточнили журналисты, начала оттаивать ледяная линза, образованная вечной мерзлотой.

Ранее губернатор Сергей Носов сообщал, что на Кадыкчанском разрезе с начала поисково-спасательных работ расчищено более 4 тыс. кубических метров скальной породы, из-под обломков достали одну машину из трех. Глава региона также распорядился нарастить состав группировки и гарантировать защиту всем задействованным в ликвидации ЧП.

Кроме того, пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что в Магаданской области по факту обвала породы в угольном карьере возбуждено уголовное дело. По информации ведомства, на место происшествия выехала группа из руководителей, следователей и криминалистов.