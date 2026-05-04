04 мая 2026 в 11:11

Председатель Верховного суда Дагестана ушел в отставку

Глава Верховного суда Дагестана Федор Щукин ушел в почетную отставку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Председатель Верховного суда Республики Дагестан Федор Щукин прекратил свои полномочия в связи с уходом в почетную отставку, сообщает пресс-служба Верховного суда Российской Федерации. Он занимал этот пост с 2024 года.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации удовлетворила заявление Федора Щукина о прекращении его полномочий председателя Верховного суда Республики Дагестан в связи с уходом в почетную отставку, — говорится в сообщении.

Ранее председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением назначить Щукина на пост главы республики. Также Аскендеров рекомендовал на должность главы правительства республики Магомеда Рамазанова.

После этого Путин подтвердил, что нынешний глава Дагестана Сергей Меликов перейдет на другую работу. Он поддержал предложенную ему на рассмотрение кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана на пост главы республики. Президент также одобрил назначение Рамазанова на пост премьера.

Регионы
Дагестан
Верховный суд
отставки
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

