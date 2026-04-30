Путину предложили кандидата на пост главы Дагестана

Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением назначить на пост главы республики Федора Щукина, сообщает ТАСС. В настоящее время Щукин занимает должность председателя Верховного суда Дагестана.

Мы с коллегами обсудили и видим, отвечающий таким требованиям — Щукина Федора Вячеславовича, — сказал он.

Кроме того, Аскендеров рекомендовал на должность главы правительства республики Магомеда Рамазанова. В настоящее время он занимает должность замполпреда президента РФ в СКФО.

Ранее стало известно, что глава Дагестана Сергей Меликов покидает свою должность и переходит на другое место работы. Об этом официально сообщил президент России Владимир Путин. Он напомнил, что срок полномочий Меликова истекает в сентябре. Политика поблагодарили за работу.

До этого Путин на встрече с представителями муниципального сообщества поручил как можно быстрее обследовать в Дагестане территории, пострадавшие от паводков, чтобы принять решения о восстановлении. Глава государства добавил, что время летит быстро, и если затянуть, то все работы перейдут на зиму.