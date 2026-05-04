«АртМастерс» принял участие в Кавказском инвестиционном форуме

Кавказский инвестиционный форум — 2026 прошел с 28 по 30 апреля в Минеральных Водах. В деловой программе мероприятия принял участие директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин. В ходе дискуссий собравшиеся обсудили новые точки роста креативной экономики Кавказа и инвестиционный потенциал креативных индустрий. Кроме того, специалисты поговорили о кинопроизводстве как о драйвере регионального развития.

Мы представили «АртМастерс» как практический инструмент развития креативной экономики и раскрытия талантов в регионах. Для Северного Кавказа это особенно актуально. Совместно с бизнесом, государством и отраслевыми экспертами мы создаем среду, где молодые специалисты получают поддержку на всех этапах — от обучения до профессиональной реализации на федеральном уровне. В результате регионы могут укрепить свой кадровый потенциал, сформировать новые центры притяжения для талантов и превратить культурную идентичность в устойчивый экономический ресурс, — подчеркнул Володин.

В частности, он принял участие в сессиях «Кинопроизводство на Кавказе: инфраструктура, инвестиции, контент» и «Экономика смыслов: инвестиционный потенциал креативных индустрий Кавказа», а также деловом завтраке «Креативная экономика Кавказа: новые точки роста». Кроме того, Володин посетил Пятигорский государственный университет и Северо-Кавказский государственный институт искусств в Нальчике, где рассказал студентам об экосистеме «АртМастерс».

«АртМастерс» — ведущая российская платформа для профессионалов креативных индустрий. С 2020 года она поддерживает таланты с помощью обучения, грантов и коллабораций. Национальный открытый чемпионат «АртМастерс» — это ключевое соревнование для специалистов в области бэкстейджа и цифрового искусства. Проект ведут при поддержке Минкультуры, Минпросвещения и администрации президента РФ.

Ранее сообщалось, что на VII Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «АртМастерс» было подано свыше 15 тыс. заявок. Кампания началась 4 марта и будет продолжаться до 30 апреля.