На чемпионат «АртМастерс» поступило более 15 тыс. заявок

На VII Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «АртМастерс» было подано свыше 15 тыс. заявок. Кампания началась 4 марта и будет продолжаться до 30 апреля.

Чемпионат предлагает две возрастные категории: основной (от 18 до 35 лет) и «Юниоры» (от 14 до 17 лет). Всего участникам доступны 32 компетенции на выбор. В списке представлены самые востребованные направления.

Мы создаем мост между образованием и индустрией, открываем двери в самые востребованные творческие профессии и даем реальный шанс реализовать себя. Наш чемпионат уже помог множеству молодых людей найти свое место в креативной экономике, получить признание и востребованную работу. Участие в конкурсе открывает доступ к масштабной экосистеме, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого при поддержке бизнеса, государства и ведущих экспертов отрасли, — рассказал директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин.

Проект завершится гала-концертом на Новой сцене Государственного академического Большого театра, где состоится официальная церемония награждения лауреатов. В этом значимом событии примут участие работники администрации президента РФ, представители федеральных ведомств, а также ведущие деятели креативных индустрий.

Ранее сообщалось, что конкурс в социальной сети «ВКонтакте» от NEWS.ru на лучшую весеннюю фотографию питомцев завершился. На платформе опубликовали результаты с именами победителей.