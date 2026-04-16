16 апреля 2026 в 11:35

На чемпионат «АртМастерс» поступило более 15 тыс. заявок

Фото: Пресс-служба АртМастерс
На VII Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «АртМастерс» было подано свыше 15 тыс. заявок. Кампания началась 4 марта и будет продолжаться до 30 апреля.

Чемпионат предлагает две возрастные категории: основной (от 18 до 35 лет) и «Юниоры» (от 14 до 17 лет). Всего участникам доступны 32 компетенции на выбор. В списке представлены самые востребованные направления.

Мы создаем мост между образованием и индустрией, открываем двери в самые востребованные творческие профессии и даем реальный шанс реализовать себя. Наш чемпионат уже помог множеству молодых людей найти свое место в креативной экономике, получить признание и востребованную работу. Участие в конкурсе открывает доступ к масштабной экосистеме, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого при поддержке бизнеса, государства и ведущих экспертов отрасли, — рассказал директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин.

Проект завершится гала-концертом на Новой сцене Государственного академического Большого театра, где состоится официальная церемония награждения лауреатов. В этом значимом событии примут участие работники администрации президента РФ, представители федеральных ведомств, а также ведущие деятели креативных индустрий.

Ранее сообщалось, что конкурс в социальной сети «ВКонтакте» от NEWS.ru на лучшую весеннюю фотографию питомцев завершился. На платформе опубликовали результаты с именами победителей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не его дело»: Писториуса осадили после слов об отношении РФ к переговорам
В России зафиксировали ослабление рубля
Мадьяр отверг роскошный замок Орбана за $650 млн
Роспотребнадзор высказался о распространении чумы в России
Сотрудники ТЦК «исцелили» украинца на костылях
Страшная атака ВСУ на Кубань 16 апреля: удар по детскому саду, жертвы
Глава президиума союза пенсионеров ответил, кто получит выплаты к 9 Мая
Один вид двукрылых насекомых пробудился в Москве
В МИД России ответили на вопрос о запросах ЕС на поставки энергоресурсов
Мурашко назвал четыре болезни, наносящие наибольший ущерб здоровью россиян
Психолог объяснила, почему россиянки избегают походов к гинекологу
Экс-бойцу ВСУ Черному-Швецу дали 18 лет колонии в России
Создатели обменника придумали «кнопку воровства» и перевели себе миллиарды
Наступление ВС РФ на Харьков 16 апреля: полсотни убитых, бойня в Купянске
ЦБ РФ решил подвести черту под годами высокой инфляции
Главреду Telegram-канала «Сапа» предъявили обвинение во взятке
«Зловещий спрут»: военэксперт о новом совещательном органе Украины и НАТО
Предпринимателям предложили купить пять нежилых помещений в Москве
Пострадавший в Ачинске подросток рассказал об инциденте с соседом
Серая затирка для плитки: выбор и применение
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
