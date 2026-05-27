Названы регионы России, в которых обитают комары-переносчики инфекций

Вирусолог Альтштейн: комары-переносчики инфекций обитают в Волгоградской области

Комары, способные переносить тропические лихорадки, встречаются в Волгоградской области, заявил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, таких насекомых также можно встретить на Кубани и на Кавказе.

Такие комары обитают в основном в Волгоградской области, на Кубани и в регионах Кавказа, — сказал Альтштейн.

Эксперт отметил, что комары в России могут быть переносчиками малярии, лихорадки денге и лихорадки Западного Нила. Он добавил, что тем, кто часто бывает на природе, нужно одевать закрытую одежду и использовать средства для защиты от укусов этих насекомых.

Ранее сообщалось, что аномальное нашествие комаров началось сразу в нескольких регионах России. Энтомолог Константин Китаев объяснил это идеальными погодными условиями: таяние зимних осадков создало тысячи временных водоемов, а раннее тепло ускорило созревание личинок в два-три раза.

До этого врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что заразиться лихорадкой Западного Нила можно от насекомых. Она отметила, что вирус не передается от человека к человеку.

