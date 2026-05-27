27 мая 2026 в 08:48

Заградотряды ВСУ убили своих же сослуживцев под Харьковом

Заградотряды ВСУ убили из артиллерии своих же бойцов в харьковском селе Гранов

Фото: Социальные сети
Украинские заградотряды убили своих же сослуживцев из артиллерийских орудий в селе Гранов Харьковской области, заявил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, командование не позволило двум своим боевым группам покинуть позиции.

В селе Гранов командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ не позволило двум своим боевым группам выйти с позиций, убив собственных военнослужащих из артиллерийских орудий, — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что это уже не первый подобный случай в районе Гранова. Так, по данным силовиков, 19 мая украинские заградотряды с помощью беспилотников убили своих же дезертировавших сослуживцев.

Ранее украинский военнопленный Сергей Соколенко заявил, что командование одного из батальонов 54-й бригады ВСУ покинуло позиции на Славянско-Краматорском направлении. После удара по командирскому блиндажу офицеры перестали выходить на связь и оставили военнослужащих на передовой, уточнил он.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов сообщил, что провалы ВСУ на фронте привели к сокращению поставок снарядов странами Запада. Так он прокомментировал слова президента Чехии Петра Павела, что число стран, участвующих в инициативе Праги по закупке боеприпасов для украинской армии, сократилось вдвое.

