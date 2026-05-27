Бывший заместитель Шойгу стал советником главы Сбербанка

Бывший заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов назначен советником главы Сбербанка Германа Грефа, рассказал источник РБК на финансовом рынке. Храмов занимал должность заместителя секретаря Совбеза с 2017 года, ведомство с 2025 года возглавляет экс-министр обороны Сергей Шойгу.

Храмов работал в органах государственной безопасности с 1973 года. Его послужной список обширен: он руководил управлением ФСБ в Нижегородской области, а также занимал пост первого заместителя директора ФСБ. До того как перейти в Совет безопасности, он прошел через различные этапы работы в системе госбезопасности. Храмов получил множество наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и II степени, а также «За военные заслуги» и почетный орден Дружбы.

Ранее Виталий Шулика был назначен руководителем аппарата Министерства обороны России. Генерал-полковник был указан в разделе, посвященном заместителям главы ведомства.

До этого, по сведениям источника в МВД, стало известно, что новым замминистра внутренних дел назначен Алексей Макаров. По его словам, указ подписал президент России Владимир Путин 22 мая.