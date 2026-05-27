27 мая 2026 в 08:52

Бывший заместитель Шойгу стал советником главы Сбербанка

РБК: новым советником Грефа стал экс-заместитель Шойгу Олег Храмов

Олег Храмов Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Бывший заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов назначен советником главы Сбербанка Германа Грефа, рассказал источник РБК на финансовом рынке. Храмов занимал должность заместителя секретаря Совбеза с 2017 года, ведомство с 2025 года возглавляет экс-министр обороны Сергей Шойгу.

Храмов работал в органах государственной безопасности с 1973 года. Его послужной список обширен: он руководил управлением ФСБ в Нижегородской области, а также занимал пост первого заместителя директора ФСБ. До того как перейти в Совет безопасности, он прошел через различные этапы работы в системе госбезопасности. Храмов получил множество наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и II степени, а также «За военные заслуги» и почетный орден Дружбы.

Ранее Виталий Шулика был назначен руководителем аппарата Министерства обороны России. Генерал-полковник был указан в разделе, посвященном заместителям главы ведомства.

До этого, по сведениям источника в МВД, стало известно, что новым замминистра внутренних дел назначен Алексей Макаров. По его словам, указ подписал президент России Владимир Путин 22 мая.

