29 апреля 2026 в 14:27

Сбербанк ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции на 2026 год

Сбербанк сообщил о снижении прогноза роста ВВП и повышении инфляции

Сбербанк пересмотрел макроэкономические прогнозы на 2026 год в сторону ухудшения, сообщил журналистам зампред правления Тарас Скворцов. Оценка роста реального ВВП снижена с 1–1,5% до 0,5–1%, передает РБК.

По прогнозу банка, инфляция на конец года составит не 5–6%, а 6–6,5%. Также ожидается, что ключевая ставка может снизиться до 12–13%.

Скворцов сообщил, что обороты бизнеса впервые с 2022 года сократились за квартал на 2,2% в номинальном выражении. В реальном выражении показатели еще хуже.

Наиболее негативная динамика сложилась в добыче полезных ископаемых и обрабатывающей промышленности. В рознице и строительстве темпы остаются выше нуля, но существенно замедлились.

В заключение финансист отметил сильное замедление потребительской активности населения. Прежде этот фактор в определенной степени поддерживал рост ВВП, добавил он.

Ранее президент Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Совета законодателей заявил, что экономика России должна выйти на более высокие темпы роста. Глава государства также потребовал увеличить ее устойчивость.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы гонорары Меладзе и Галкина за выступление на свадьбе украинцев
За бывшую начальницу из сети наркологических клиник взялись с новой силой
ВСУ пытались атаковать Брянскую область с помощью четырех БПЛА
Российских боксеров допустили к мировым турнирам
Экономист ответил, какой уникальный ресурс есть в России
Стало известно, какой масштаб могут набрать протесты украинцев против ТЦК
Экс-главу отдела торгов МНПЦ наркологии арестовали по новому делу
Актриса Хилькевич поделилась секретом своей худобы
Появились новые подробности в деле о смертельном пожаре на стройке в Москве
Врач назвала доступные продукты, повышающие настроение
Как выбрать текстиль, который не надоедает
В МЧС раскрыли ситуацию с энергоснабжением после паводка в Дагестане
Захарова анонсировала участие Лаврова в саммите БРИКС в Нью-Дели
Кинолог ответила, решит ли маркировка проблему с бродячими собаками
Сбербанк ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции на 2026 год
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 50 БПЛА
Девелопер ответила, что может представлять опасность для аллергиков в офисе
Россиянам объяснили, зачем вступать в садоводческие товарищества
В МИД России назвали «визитную карточку» Киева
Пятеро подозреваемых задержаны по делу о смертельном пожаре в Москве
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

