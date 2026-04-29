Сбербанк ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции на 2026 год

Сбербанк пересмотрел макроэкономические прогнозы на 2026 год в сторону ухудшения, сообщил журналистам зампред правления Тарас Скворцов. Оценка роста реального ВВП снижена с 1–1,5% до 0,5–1%, передает РБК.

По прогнозу банка, инфляция на конец года составит не 5–6%, а 6–6,5%. Также ожидается, что ключевая ставка может снизиться до 12–13%.

Скворцов сообщил, что обороты бизнеса впервые с 2022 года сократились за квартал на 2,2% в номинальном выражении. В реальном выражении показатели еще хуже.

Наиболее негативная динамика сложилась в добыче полезных ископаемых и обрабатывающей промышленности. В рознице и строительстве темпы остаются выше нуля, но существенно замедлились.

В заключение финансист отметил сильное замедление потребительской активности населения. Прежде этот фактор в определенной степени поддерживал рост ВВП, добавил он.

Ранее президент Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Совета законодателей заявил, что экономика России должна выйти на более высокие темпы роста. Глава государства также потребовал увеличить ее устойчивость.