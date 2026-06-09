Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 17:27

В Москве близится новый эпизод битвы бельгийцев и «Сбера» за 26 млрд рублей

Euroclear подал кассационную жалобу на взыскание 26,8 млрд руб. по иску «Сбера»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится большая часть замороженных по санкциям российских активов, обжаловал взыскание около 26,8 млрд рублей в пользу Сбербанка, следует из данных картотеки арбитражных дел. Euroclear подал кассационную жалобу — ее приняли к производству 29 мая, а заседание назначили на 5 августа, передает РБК.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск еще в октябре 2025 года. Затем депозитарий подал апелляционную жалобу, но производство по ней прекратили. В декабре поступила новая апелляция, которую также оставили без удовлетворения. Теперь Euroclear пытается оспорить решение в кассации.

До этого Центральный банк России попросил Арбитражный суд Москвы немедленно исполнить решение о взыскании около €200 млрд (16,5 трлн рублей) с бельгийской компании Euroclear Bank. Ходатайство поступило 19 мая.

Ранее сообщалось, что более 25 млрд рублей принудительно взыскивают российские приставы с Euroclear Bank по 47 исполнительным производствам. Дела были возбуждены начиная с октября 2024 года на основании судебных приказов из Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.

Москва
суды
Сбербанк
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный дезертир ВСУ решил пострелять из автомата с окна дома
Политолог ответил, что на самом деле обсуждал Зеленский с лидерами ЕС
В Сети появился снимок с места взрыва в автомобиле на юго-западе Москвы
Склад советских учебных мин нашелся на дне обмелевшей реки
Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА на подлете к Москве
«Его используют»: политолог о попытке Зеленского забрать деньги Абрамовича
Синоптик рассказал, грозит ли Москве повторение жары 2010 года
«Спартак» может переманить лидера «Локомотива»
Психолог ответила, почему не стоит запрещать соцсети подросткам
В Нижневартовске нашли пропавшую 10-летнюю девочку
В российском детском лагере ввели карантин из-за вспышки опасной инфекции
Roblox возвращается? Что сказали в Минцифры, когда разблокируют игры
Премьер Польши признался, что приходит в бешенство из-за Зеленского
Гигантские черные пауки захватили российский регион
Меньшиков «обвалил» цены на «Гамлета»? Почему билеты подешевели на 60%
Военэксперт рассказал, где на самом деле производятся дроны ВСУ «Бегемот»
Синоптик раскрыл, когда в Москву придет долгожданная прохлада
В Госдуме назвали самый эффективный способ защиты от ударов ВСУ
Захарова отреагировала на историю о «жене» российского посла в Таиланде
Ребенка госпитализировали из лагеря под Красноярском с кишечной инфекцией
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.