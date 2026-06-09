В Москве близится новый эпизод битвы бельгийцев и «Сбера» за 26 млрд рублей

Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится большая часть замороженных по санкциям российских активов, обжаловал взыскание около 26,8 млрд рублей в пользу Сбербанка, следует из данных картотеки арбитражных дел. Euroclear подал кассационную жалобу — ее приняли к производству 29 мая, а заседание назначили на 5 августа, передает РБК.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск еще в октябре 2025 года. Затем депозитарий подал апелляционную жалобу, но производство по ней прекратили. В декабре поступила новая апелляция, которую также оставили без удовлетворения. Теперь Euroclear пытается оспорить решение в кассации.
До этого Центральный банк России попросил Арбитражный суд Москвы немедленно исполнить решение о взыскании около €200 млрд (16,5 трлн рублей) с бельгийской компании Euroclear Bank. Ходатайство поступило 19 мая.
Ранее сообщалось, что более 25 млрд рублей принудительно взыскивают российские приставы с Euroclear Bank по 47 исполнительным производствам. Дела были возбуждены начиная с октября 2024 года на основании судебных приказов из Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.