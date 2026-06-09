В Москве близится новый эпизод битвы бельгийцев и «Сбера» за 26 млрд рублей

В Москве близится новый эпизод битвы бельгийцев и «Сбера» за 26 млрд рублей Euroclear подал кассационную жалобу на взыскание 26,8 млрд руб. по иску «Сбера»

Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится большая часть замороженных по санкциям российских активов, обжаловал взыскание около 26,8 млрд рублей в пользу Сбербанка, следует из данных картотеки арбитражных дел. Euroclear подал кассационную жалобу — ее приняли к производству 29 мая, а заседание назначили на 5 августа, передает РБК.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск еще в октябре 2025 года. Затем депозитарий подал апелляционную жалобу, но производство по ней прекратили. В декабре поступила новая апелляция, которую также оставили без удовлетворения. Теперь Euroclear пытается оспорить решение в кассации.

До этого Центральный банк России попросил Арбитражный суд Москвы немедленно исполнить решение о взыскании около €200 млрд (16,5 трлн рублей) с бельгийской компании Euroclear Bank. Ходатайство поступило 19 мая.

Ранее сообщалось, что более 25 млрд рублей принудительно взыскивают российские приставы с Euroclear Bank по 47 исполнительным производствам. Дела были возбуждены начиная с октября 2024 года на основании судебных приказов из Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.