29 апреля 2026 в 15:31

Сбербанк забеспокоился из-за одной тенденции в расчетах россиян

Сбербанк обеспокоен тенденцией перехода части расчетов в наличные

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сбербанк зафиксировал тревожную тенденцию по прекращению роста доли безналичных операций, когда часть расчетов уходит в наличные деньги, сообщил зампред правления и финансовый директор кредитной организации Тарас Скворцов. Представитель банка подчеркнул, что это вызывает серьезное беспокойство на фоне государственных усилий по обелению экономики, передает ТАСС.

Что касается наличности, мы [операции] видим, и это нас очень беспокоит, потому что в целом государство ведет работу по снижению доли серой экономики. Мы видим не только на уровне каких-то сигналов, но и на уровне цифр, что уход в наличность есть, — сказал Скворцов.

По словам финансиста, отток в наличность не носит пока радикального характера, однако в последние несколько месяцев доля безналичного оборота, которую в Сбербанке рассчитывают по собственным методикам, остановилась в росте и даже начала демонстрировать небольшое снижение. Аналитики банка пока не могут однозначно сказать, закрепится ли этот тренд на долгосрочную перспективу.

Скворцов пояснил, что увеличение доли наличных денег в обороте негативно сказывается на состоянии финансового сектора и экономической системе в целом. Причина проста: обслуживание наличного денежного потока требует значительно больших затрат по сравнению с проведением безналичных транзакций.

Ранее Сбербанк пересмотрел макроэкономические прогнозы на 2026 год в сторону ухудшения. Оценка роста реального ВВП снижена с 1–1,5% до 0,5–1%. По прогнозу банка, инфляция на конец года составит не 5–6%, а 6–6,5%. Также ожидается, что ключевая ставка может снизиться до 12–13%.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Приморья рассказали, сколько туристов ожидают в летний сезон
Друзья погибшего на тракторе подростка раскрыли подробности трагедии
Британия отозвала аккредитацию дипломата России и вызвала посла в МИД
Журналист сравнил низкий рейтинг Стармера с Джонсоном накануне отставки
В России появится новая зона с казино
Песков ответил, планируется ли разговор Путина с президентом ОАЭ
«Из офшоров подтянуть»: Матвиенко обратилась к богатейшему человеку России
Петербургские врачи сконструировали клапан для сердца пациента
Появились подробности поджога дома Стармера украинцами
Обновить квартиру за выходные: что изменит ощущение от дома без ремонта
Глава Росатома назвал убийством гибель сотрудника ЗАЭС от удара ВСУ
Белоусов обратился к бойцам ВС РФ после освобождения Ильиновки
Путин раскрыл, готовы ли российские компании работать на рынке Конго
Психотерапевт перечислила плюсы занятия танцами
«Будут грабить»: экс-нардеп о налоговой реформе на Украине по требованию ЕС
Попова ответила на вопрос о рисках для здоровья жителей Туапсе из-за ЧС
Раскрыто число торгующих просрочкой продавцов в России
IT-эксперт ответил, обоснованы ли опасения Маска об угрозе ИИ человечеству
Россиянам рассказали, как увеличилась доля онлайн-торговли
Полиция Бурятии изъяла арсенал огнестрельного оружия у местного жителя
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

