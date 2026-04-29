Сбербанк забеспокоился из-за одной тенденции в расчетах россиян

Сбербанк зафиксировал тревожную тенденцию по прекращению роста доли безналичных операций, когда часть расчетов уходит в наличные деньги, сообщил зампред правления и финансовый директор кредитной организации Тарас Скворцов. Представитель банка подчеркнул, что это вызывает серьезное беспокойство на фоне государственных усилий по обелению экономики, передает ТАСС.

Что касается наличности, мы [операции] видим, и это нас очень беспокоит, потому что в целом государство ведет работу по снижению доли серой экономики. Мы видим не только на уровне каких-то сигналов, но и на уровне цифр, что уход в наличность есть, — сказал Скворцов.

По словам финансиста, отток в наличность не носит пока радикального характера, однако в последние несколько месяцев доля безналичного оборота, которую в Сбербанке рассчитывают по собственным методикам, остановилась в росте и даже начала демонстрировать небольшое снижение. Аналитики банка пока не могут однозначно сказать, закрепится ли этот тренд на долгосрочную перспективу.

Скворцов пояснил, что увеличение доли наличных денег в обороте негативно сказывается на состоянии финансового сектора и экономической системе в целом. Причина проста: обслуживание наличного денежного потока требует значительно больших затрат по сравнению с проведением безналичных транзакций.

Ранее Сбербанк пересмотрел макроэкономические прогнозы на 2026 год в сторону ухудшения. Оценка роста реального ВВП снижена с 1–1,5% до 0,5–1%. По прогнозу банка, инфляция на конец года составит не 5–6%, а 6–6,5%. Также ожидается, что ключевая ставка может снизиться до 12–13%.