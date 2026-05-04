04 мая 2026 в 11:04

Продажу более 100 тыс. бутылок опасной минералки заблокировали в России

Система «Честный знак» заблокировала продажу 112 тыс. бутылок воды Baikal pearl

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Система цифровой маркировки «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора заблокировала реализацию 112 тыс. бутылок воды под брендом Baikal pearl, так как эта продукция была признана потенциально небезопасной, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором системы. В ведомстве уточнили, что блокировка введена для предотвращения возможного вреда здоровью граждан.

В ЦРПТ уточнили, что запрет коснулся партии воды в стеклянных бутылках объемом 0,53 литра. Дата производства и розлива этой партии — 22 августа 2025 года.

Предприятие выпустило 112 тыс. бутылок потенциально небезопасной воды — их продажа была заблокирована, и потребители не смогут ее купить до завершения проверок ведомства. Система маркировки позволяет отрабатывать поручения регулятора на уровне каждого конкретного кода. Это физически исключает возможность продажи небезопасной продукции, — сказано в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды «Джермук» на территории Российской Федерации. По его данным, введена временная санитарная мера в связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
