Продажу более 100 тыс. бутылок опасной минералки заблокировали в России

Система цифровой маркировки «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора заблокировала реализацию 112 тыс. бутылок воды под брендом Baikal pearl, так как эта продукция была признана потенциально небезопасной, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором системы. В ведомстве уточнили, что блокировка введена для предотвращения возможного вреда здоровью граждан.

В ЦРПТ уточнили, что запрет коснулся партии воды в стеклянных бутылках объемом 0,53 литра. Дата производства и розлива этой партии — 22 августа 2025 года.

Предприятие выпустило 112 тыс. бутылок потенциально небезопасной воды — их продажа была заблокирована, и потребители не смогут ее купить до завершения проверок ведомства. Система маркировки позволяет отрабатывать поручения регулятора на уровне каждого конкретного кода. Это физически исключает возможность продажи небезопасной продукции, — сказано в сообщении.

По словам представителя ЦРПТ, система маркировки позволяет отрабатывать поручения регулятора на уровне каждого конкретного кода. Это, как он подчеркнул, физически исключает любую возможность продажи небезопасной продукции.

Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды «Джермук» на территории Российской Федерации. По его данным, введена временная санитарная мера в связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ.