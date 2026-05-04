04 мая 2026 в 11:06

Кимаковский указал на опасный для ВСУ маневр ВС России

Кимаковский: ВС России заходят в тыл ореховской группировки ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российские военные предпринимают попытки выйти в тыл ореховской группировки ВСУ для установления радиоконтроля и воздействия на логистику, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live». Основные боестолкновения сосредоточены в районе Гуляйполя. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

По его словам, подразделения группировки «Восток» после усиления давления противника со стороны Днепропетровской области стабилизировали линию фронта на северном участке и продолжают наступательные действия.

То есть они пробуют зайти с востока в тыл ореховской группировки по высотам. И там сейчас на высотах идут достаточно активные бои — у Терноватой и вниз до Гуляйполя, то есть под таким широким фронтом. Основная наша задача — установить радиоконтроль и взять радиогоризонты, которые позволят нашим беспилотчикам активно выбивать логистику ореховской группировки, — сказал Кимаковский.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продолжают продвижение сразу на нескольких участках в Донецкой Народной Республике, включая Краснолиманское и Славянское направления. В частности, ВС РФ удалось закрепиться на востоке Рай-Александровки, отметил он. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
