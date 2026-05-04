Врио главы Дагестана рассказал о первоочередных планах на новом посту Щукин: первостепенной задачей в Дагестане остается ликвидация последствий ЧС

Основной задачей в Дагестане остается ликвидация последствий ЧС, заявил ТАСС врио главы региона Федор Щукин. Он добавил, что ее лично поставил глава государства Владимир Путин.

Первая и основная задача — ликвидация последствий чрезвычайной ситуации федерального значения. Это основная задача — возмещение ущерба, выплата компенсаций — это первоочередная задача, — сказал он.

Ранее Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Щукина. Он будет занимать этот пост до вступления в должность вновь избранного главы.

До этого стало известно, что в Дагестане погибло порядка 1 тыс. голов крупного и мелкого скота. Меликов поблагодарил Роспотребнадзор и Министерство сельского хозяйства, благодаря которым эпидемиологическая ситуация не вышла из-под контроля.

Также сообщалось, что порядка 8 тыс. домов получили повреждения в результате паводков в Дагестане. По словам Меликова, всего за помощью обратились свыше 200 тыс. местных жителей.