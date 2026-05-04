Стало известно, кто назначен врио главы Дагестана

Путин подписал указ о назначении Щукина врио главы Дагестана

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Федора Щукина, следует из указа на сайте опубликования правовых актов. Он будет занимать этот пост до вступления в должность вновь избранного главы.

Назначить Щукина Федора Вячеславовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан, — сказано в тексте.

Меликов руководил регионом с 5 октября 2020 года до октября 2021 года в статусе врио. Он занимал пост сенатора, был первым заместителем директора Росгвардии, полпредом президента на Северном Кавказе, а также служил во внутренних войсках МВД СССР и России.

Щукин родился 4 августа 1976 года в селе Починки Нижегородской области. Окончил юрфак Нижегородского госуниверситета, позже получил образование в сфере госуправления. Щукил работал юрисконсультом, затем стал мировым судьей и судьей районного суда. В 2013 году возглавил Семеновский районный суд, а в 2020 году — Нижегородский областной суд. В 2024 году указом Путина был назначен председателем Верховного суда Дагестана.

Ранее Путин заявил, что Меликов переходит на другое место работы. Срок его полномочий истекал в сентябре. Глава государства поблагодарил Меликова за проделанную работу.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

