Стало известно, кто назначен врио главы Дагестана

Президент России Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Федора Щукина, следует из указа на сайте опубликования правовых актов. Он будет занимать этот пост до вступления в должность вновь избранного главы.

Назначить Щукина Федора Вячеславовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан, — сказано в тексте.

Меликов руководил регионом с 5 октября 2020 года до октября 2021 года в статусе врио. Он занимал пост сенатора, был первым заместителем директора Росгвардии, полпредом президента на Северном Кавказе, а также служил во внутренних войсках МВД СССР и России.

Щукин родился 4 августа 1976 года в селе Починки Нижегородской области. Окончил юрфак Нижегородского госуниверситета, позже получил образование в сфере госуправления. Щукил работал юрисконсультом, затем стал мировым судьей и судьей районного суда. В 2013 году возглавил Семеновский районный суд, а в 2020 году — Нижегородский областной суд. В 2024 году указом Путина был назначен председателем Верховного суда Дагестана.

Ранее Путин заявил, что Меликов переходит на другое место работы. Срок его полномочий истекал в сентябре. Глава государства поблагодарил Меликова за проделанную работу.