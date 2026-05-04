Гроза в День Победы? Чего ждать, прогноз погоды в Москве на 9 мая

Первые весенние грозы придут в Москву в День Победы. Какая погода будет 4 мая, сколько градусов, когда ждать похолодания?

Какая погода пришла в Москву 4 мая

Синоптики прогнозируют в Москве три дня жаркой погоды, воздух днем будет прогреваться до +23–25 градусов.

«Понедельник будет теплым и облачным, во вторник будет небольшой дождь в области, в среду — небольшие осадки на территории всего региона», — прогнозирует синоптик Татьяна Позднякова.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус объясняет жаркую волну приходом теплого сектора скандинавского циклона.

«[4 мая] ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди, грозовое положение. Температурные показатели продолжат расти и на 6–7 градусов превысят норму — понедельник выйдет на промежуточное первое место в списке самых теплых дней с начала года. Температура воздуха +23–25, по области ожидается +21–26. Атмосферное давление будет слабо падать. Во вторник днем местами кратковременные дожди, возможна гроза, ночью +12–14, днем +24–26 градусов», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Какая погода будет в Москве на 9 Мая, когда ждать ливни и грозы

К 7 мая погода в Москве станет прохладнее. Ожидается около 18–20 градусов тепла днем. Однако это не станет финалом похолодания.

В День Победы в Москве погода будет «нелетная», предупредил синоптик Евгений Тишковец. Вероятнее всего, воздушную часть парада 9 Мая придется отменить.

«9 мая в Москве аэросиноптическая ситуация будет определяться влиянием атлантического циклона с запада. Метеоусловия резко ухудшатся, и ощутимо похолодает. Ожидается преимущественно пасмурная, дождливая, ветреная погода. С шести утра до полуночи на столицу прольется до 27 мм осадков, или 44% месячной нормы, с наибольшей интенсивностью во второй половине дня и особенно вечером. Ветер восточный с порывами до 12–15 м/с. Температура воздуха ночью и утром +5–10, днем +9–14 градусов, что на 5–6 градусов прохладнее климатической нормы мая. При этом нижняя кромка облачности под утро опустится до 100–300 м, что исключает групповой пролет боевой авиации — для безопасного полета высота нижней границы облачности должна быть не ниже 350–400 м, а экипажи обязаны выполнять групповой полет в условиях визуального контакта», — подчеркнул Тишковец.

Специалисты Foreca подтверждают этот прогноз: дожди начнутся в ночь на 8 мая, в течение двух праздничных дней будут грозы.

Дожди прекратятся только к понедельнику, чтобы вернуться со вторника,12 мая: ожидается мощный ливень с грозами, 12–13 мая выпадет 21 мм осадков, то есть еще 40% от месячной нормы.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать в День Победы

В Петербурге и Ленобласти погода в майские праздники будет спокойнее, хотя возможны первые грозы. По словам Леуса, 4 мая Северная столица ощутит влияние скандинавского циклона.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Температура воздуха +16–18 градусов, в Ленобласти +13–18, местами до +21. Атмосферное давление будет падать. Во вторник без осадков, ночью +6–8, днем +15–17 градусов», — указывает Леус.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов прогнозирует, что холодный атмосферный фронт доберется до города уже во второй половине дня.

«Вероятны грозы по югу области южнее Санкт-Петербурга, по Псковской и Новгородской областям. За холодным атмосферным фронтом снова похолодает, температура воздуха в ночь будет даже ниже +10 градусов. А с завтрашнего дня начинается более холодный период с максимальными температурами в Санкт-Петербурге до +15 градусов», — прогнозирует Колесов.

По данным Foreca, в отличие от Москвы, Петербург после коротких дождей ждет неделя сухой погоды. К середине недели температура днем опустится до +12 градусов, однако потом начнет расти. В праздничные выходные 9–10 мая атмосфера в Санкт-Петербурге прогреется до +16–17 градусов, будет солнечно, без осадков, ночью +7.

