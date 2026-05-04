В Ормузе разгорелся новый виток конфликта между Ираном и США Fars: Иран выпустил две ракеты по патрульному катеру США в Ормузском проливе

Иранские военные нанесли ракетный удар по американскому патрульному катеру, который предпринял попытку пройти через Ормузский пролив, сообщает Fars. По информации агентства, судно проигнорировало предупреждения иранских сил. В свою очередь источник Axios в американской администрации назвал эту информацию не соответствующей действительности.

Как пишет Fars, патрульный катер США двигался вблизи острова Джаск, нарушая правила безопасности и судоходства. Экипаж судна проигнорировал предостережение ВМС Ирана. После этого иранские военные применили оружие — по катеру были выпущены две ракеты.

По данным агентства, иранские ракеты поразили цель. Корабль не смог продолжать движение по намеченному маршруту и был вынужден развернуться.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон начинает операцию «Свобода» — военное сопровождение торговых судов, которые оказались заблокированы в Персидском заливе после закрытия и минирования Ираном Ормузского пролива. Операция начнется утром в понедельник, 4 мая, и будет носить гуманитарный характер.