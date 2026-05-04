Маленький мальчик чуть не утонул в озере на глазах очевидцев

Жительница Казани спасла тонущего в озере восьмилетнего мальчика

Жительница Казани спасла тонущего в озере восьмилетнего мальчика, передает РЕН ТВ. Женщина приехала на рыбалку вместе с мужем и услышала крики о помощи. Один из детей катался на надувном матрасе, перевернулся и ушел под воду. Россиянка бросилась в озеро, перевернула обессиленного школьника на спину и дотащила до берега, где передала супругу.

По словам женщины, очевидцы не решились помочь ребенку. Спасенного школьника отвезли домой, позднее на место вызвали полицию и скорую помощь. В какой-то момент мальчик сбежал, сейчас его ищут.

Ранее в Подмосковье шестилетний ребенок утонул в реке Клязьме в районе деревни Пирогово из-за недосмотра брата. Мать мальчика находилась в роддоме, а отец ушел на работу. Поиски пропавшего ребенка длились несколько часов, после чего тело погибшего извлекли из реки.

В Уфе до этого школьница провалилась под лед, когда пыталась спасти рыбака. Девочка решила, что мужчине стало плохо, — на деле тот уснул пьяным на озере. Очевидцы достали ее из воды, в настоящее время с ней все в порядке.