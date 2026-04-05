05 апреля 2026 в 21:19

Школьница провалилась под лед из-за пьяного мужчины

Школьница провалилась под лед в Уфе, спасая пьяного мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Уфе школьница провалилась под лед, когда пыталась спасти рыбака, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, девочка решила, что мужчине стало плохо, — на деле тот уснул пьяным на озере.

Канал уточнил, что 13-летнюю школьницу из воды достали очевидцы, с ней все в порядке. Когда спасатели добрались до рыбака на специальных санях, они выяснили, что мужчина был в нетрезвом состоянии.

Ранее трое детей провалились под лед в акватории Режевского городского пруда в Свердловской области. Один из них погиб. По данным пресс-службы прокуратуры региона, по этому поводу инициирована проверка.

До этого региональное управление СК РФ сообщило, что в Красноярском крае семилетний ребенок утонул, провалившись под лед. Находившийся рядом сверстник сумел выбраться на берег. По данным ведомства, поиск тела погибшего был затруднен из-за сильного течения реки Тубы. Возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего.

Также лыжник бесследно исчез в Карелии. Родные рассказали, что 51-летний Олег из Петрозаводска 28 марта отправился на лыжную прогулку. Мужчина добрался до места на автомобиле и оставил там вещи, еду, воду и телефон.

